Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an Fahrzeugen in Mülheim-Kärlich - Zeugenaufruf

Mülheim-Kärlich (ots)

Am Sonntag, den 01.03.2026 im Zeitraum von 11:30 bis 13:30 Uhr, kam es im Mülheim-Kärlicher Industriegebiet - in Höhe der Firma Boels in der Florinstraße zur Sachbeschädigung von zwei PKW.

Dabei hat eine Person mit einem spitzen Gegenstand die beiden parkenden Fahrzeuge beschädigt.

Zeugen, die die Person gesehen haben und Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
i.A. POK Stjepanovic

Telefon: 02632-9210
Mail: piandernach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren