Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Zeugenaufruf nach Diebstahl

Am Freitag, den 17.04.26, gegen 22:15 Uhr, kam es in der Ravensberger Straße im Bereich einer Baustelle zum Diebstahl durch bislang unbekannte Personen. Nähere Angaben zum Diebesgut sind derzeit unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441-9430 entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

In der Zeit von Donnerstag, den 16.04.26, gegen 18:30 Uhr, bis Freitag, den 17.04.26, gegen 06:40 Uhr, beschädigte in der Driverstraße eine bislang unbekannte Person mutwillig die Verglasung eines großen Gebäudekomplexes. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441-9430 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, den 17.04.16, gegen 17:30 Uhr, kontrollierten Beamte in der Straße Unter den Erlen einen 44-Jährigen aus Lohne in dessen PKW. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 44-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Steinfeld - Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Donnerstag, den 16.04.26, gegen 20:10 Uhr, bis Freitag, den 17.04.26, gegen 09:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Gebäudekomplex in der Straße Am Mühlenbach. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492/960660 entgegen.

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