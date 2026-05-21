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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 12-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 12-jähriger Radfahrer ohne Helm zog sich am Mittwoch, 20. Mai, durch einen Zusammenstoß mit einem Pkw leichte Verletzungen zu.

Der Jugendliche befuhr gegen 16 Uhr mit seinem Fahrrad den Caldenhofer Weg. Als er auf Höhe der Schlehenstraße von dem Radweg auf die Straße fuhr kam es zum Zusammenstoß mit dem roten VW von einer 60-jährigen Frau aus Bad Westernkotten. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Zwar kann der Helm keinen Unfall verhindern, er schützt im Falle eines Sturzes jedoch vor schwerwiegenden Kopfverletzungen.

Wichtig ist, dass der Helm nicht nur gefällt, sondern vor dem Kauf anprobiert und getestet werden kann.

   - Jede Kopfform ist individuell, daher sollten Passform und 
     Einstellmöglichkeiten flexibel angepasst werden.
   - Ein helles Design trägt bei Tag und Nacht zur Sichtbarkeit bei.
   - Der Helm sollte geprüft sein und das CE-Zeichen aufweisen.
   - Hat der Helm zum Beispiel nach einem Sturz Schäden 
     davongetragen, muss er ausgewechselt werden. Bei regelmäßigem 
     Gebrauch sollte er alle drei bis fünf Jahre ausgewechselt 
     werden.

Nehmen Sie beim Kauf eines Kinderhelms unbedingt Ihr Kind mit. Erwachsene sind auch hier Vorbilder für alle Kinder. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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