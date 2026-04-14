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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Herschbroich (ots)

Am 14.04.2026 gegen 20:10 Uhr kam es auf der L 92 zwischen Herschbroich und dem Nürburgring zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Euskirchen die L 92 in Fahrtrichtung Adenau als letzter einer 5-köpfigen Gruppe von Motorradfahrern. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Motorradfahrer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden PKW.

Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. An den beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 92 in dem Bereich vollgesperrt werden. Im Einsatz befanden sich neben der Polizei Adenau, das DRK mit Notarzt und Rettungshubschrauber, die Feuerwehr Herschbroich sowie die Straßenmeisterei Adenau.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Adenau
PHK Bohr

Telefon: 02691-9250

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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