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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kamener Straße zog sich ein 14-jähriger Junge am Mittwoch, 20. Mai, leichte Verletzungen zu.

Der Hammer befuhr gegen 19.25 Uhr den westlichen Radweg der Kamener Straße in nördliche Richtung. Zeitgleich befuhr ein 35-jähriger Hammer mit seinem VW die Kamener Straße in südlicher Richtung. In Höhe eines Automobilmarktes beabsichtigte dieser, nach rechts auf das Firmengelände abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Jugendlichen.

Durch die Kollision verletzte sich der 14-Jährige leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der E-Scooter technisch verändert worden war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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