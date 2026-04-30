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Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Biebesheim: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer: Hinweise auf schwarzen Kleinwagen erbeten

Biebesheim (ots)

Am Mittwoch, dem 29.04.2026 gegen 17:30 Uhr befuhr eine Radfahrerin die Stockstädter Straße / Biebesheim in Richtung Stockstadt. In dem dortigen Kreisverkehr wurde die Radfahrerin durch einen schwarzen Kleinwagen mit hoher Geschwindigkeit überholt und an der linken Seite touchiert. Die Radfahrerin stürzte und zog sich diverse leichte Verletzungen zu. Da der bislang unbekannte Autofahrer ohne anzuhalten flüchtete, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Zeugen, die der Polizei Hinweise auf den geflüchteten Fahrer geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258 9343-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
Polizeistation Gernsheim
Darmstädter Straße 28
64579 Gernsheim

Telefon: 06258-9343-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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