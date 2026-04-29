Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Brand in Mehrfamilienhaus

Darmstadt (ots)

Der Brand einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nieder-Ramstädter Straße hat am Mittwochmorgen (29.4.) Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen.

Gegen 7.15 Uhr wurde die Rettungsleitstelle über eine dortige Rauchentwicklung informiert. Die Einsatzkräfte brachten zunächst den 63-jährigen Bewohner der betroffenen Wohnung ins Freie. Der Brand konnte durch die Feuerwehr anschließend rasch gelöscht werden.

Der Bewohner wurde aufgrund der Einatmung von Rauchgasen zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Schadens werden von der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10) übernommen.

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