Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Umtrunk auf Hotelparkplatz mündet in Kettensägen-Bedrohung

Mörfelden-Walldorf (ots)

Drei Männer konsumierten am späten Dienstagabend (28.04.), gegen 23.30 Uhr, auf einem Hotelparkplatz in der Nordendstraße gemeinsam alkoholische Getränke. Nach Angaben eines 41 Jahre alten Teilnehmers des Umtrunks sei anschließend "aus unerklärlichen Gründen" untereinander ein Streit ausgebrochen. Ein 31 Jahre alter Trinkkumpan habe ihn zunächst mit Worten bedroht, worauf der 41-Jährige einen Metallstange zur "Selbstverteidigung" aus seinem Fahrzeug holte. Nun beteiligte sich auch der dritte im Bunde, ein 35 Jahre alter Mann, an der Parkplatz-Auseinandersetzung und bedrohte den 41-Jährigen mit einer gestarteten benzinbetriebenen Kettensäge. Die Polizei wurde alarmiert.

Alle drei Beteiligten standen erheblich unter Alkoholeinwirkung. Beim 41-Jährigen zeigte der Atemalkoholtest 2,12 Promille, bei den beiden anderen Protagonisten 1,59 und 1,99 Promille an. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei vermutet nach derzeitigem Ermittlungsstand, dass der übermäßige Alkoholgenuß die "unerklärlichen Gründe" für den Streitausbruch durchaus erklären könnte.

Die 31 und 35 Jahre alten Männer mussten anschließend Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Die Polizei stellte die Kettensäge sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung ein.

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