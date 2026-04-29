Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt

Babenhausen: Landes- und Stadtpolizei kontrollieren E-Scooter und Fahrräder

Groß-Umstadt / Babenhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag (28.4.) führten Beamtinnen und Beamte der Polizei Dieburg zusammen mit Einsatzkräften der Stadtpolizeien Groß-Umstadt und Babenhausen Kontrollen in den jeweiligen Stadtgebieten durch. Schwerpunkt des Einsatzes war die Kontrolle von E-Scootern, Fahrrädern sowie Pedelecs.

Neben der Ahndung von erkannten Verstößen ging es den Einsatzkräften auch darum, über Verkehrsregeln aufzuklären und das Bewusstsein für gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr zu stärken.

Zwischen 12.00 und 15.30 Uhr konnten die Ordnungshüter 56 E-Scooter und Fahrräder überprüfen. Annähernd die Hälfte der Zweiräder waren hierbei verbotswidrig auf dem Gehweg unterwegs.

Vier der überprüften E-Scooter waren unerlaubt mit zwei Personen besetzt. Bei fünf E-Scootern untersagten die Polizeikräfte die Weiterfahrt, da die Fahrerinnen und Fahrer nicht das erforderliche Mindestalter von 14 Jahren erreicht hatten.

Zudem waren an zwei E-Scootern keine gültigen Versicherungsplaketten angebracht. Die Ordnungshüter stellten die Zweiräder zunächst sicher. Ob ein gültiger Versicherungsschutz vorliegt, muss nun geklärt werden.

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