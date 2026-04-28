Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf

A5: Berauscht und ohne Führerschein am Steuer

Fahrer flüchtet zu Fuß vor Verkehrskontrolle

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Nacht zum Dienstag (28.4) beabsichtigte eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen auf der A5 einen Transporter zu kontrollieren.

Als dieser für eine Verkehrskontrolle auf einen Parkplatz gelotst wurde, setzte der 28-jährige Fahrer des Fahrzeuges unmittelbar zu Fuß zur Flucht an.

Durch die zügig eingeleitete Fahndung der kontrollierenden Streife und Hinzuziehung weiterer Streifen konnte der Fahrer kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden.

Der mögliche Grund für seine Flucht: Der Fahrer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs und stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Er musste die Streife mit zur Wache begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Der 28-Jährige muss sich nun in entsprechenden Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Anzeige erstatteten die Beamten auch gegen den Halter des Fahrzeuges wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

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