Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht rechtmäßigen Fahrradeigentümer

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Darmstadt (ots)

Nach der Sicherstellung eines mutmaßlich gestohlenen Fahrrads sucht die Polizei jetzt nach dem rechtmäßigen Eigentümer.

Bereits am 4. Dezember 2025 stellten Beamte des 2. Polizeireviers ein graues Mountainbike der Marke Rockrider sicher.

Trotz der polizeilichen Ermittlungen steht der rechtmäßige Eigentümer des Rads bislang noch nicht fest, weshalb jetzt öffentlich mit Lichtbildern nach dem Fahrradbesitzer gesucht wird.

Zeugen, die das Fahrrad wiedererkennen oder Hinweise auf den möglichen Eigentümer haben, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu wenden.

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