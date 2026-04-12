Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auseinandersetzung auf einem Autobahnrastplatz

Dintesheim / A61 (ots)

Zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung, auf einem Autobahnparkplatz bei Dintesheim auf der A61, kam es am Samstag Nachmittag gegen 15 Uhr.

Die 47 jährige männliche Reinigungskraft machte zunächst einen 38 jährigen männlichen Verkehrsteilnehmer bei seiner Rast, bezüglich der ordnungsgemäßen Nutzung der Sanitäranlagen, aufmerksam.

Hieraus entstand zunächst ein Wortgefecht, bei dem sich der 47 jährige durch den 38 jährigen beleidigt fühlte.

Des Weiteren soll der 38 jährige ein Tierabwehrspray aus seinem abgestellten Fahrzeug geholt haben und hierbei den 47 jährigen ins Gesicht besprüht haben.

Im Anschluss entfernte sich der 38 jährige vom Autobahnrastplatz. Eine Streife der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim kann diesen in der Nähe von Gau-Bickelheim kontrollieren. Hierbei konnte das Tierabwehrspray aufgefunden und sichergestellt werden.

Bei der Sachverhaltsaufnahme schilderte der 38 jährige den Vorfall so, dass er von dem 47 jährigen angegriffen wurde. Hierbei soll der 47 jährige versucht haben den 38 jährigen mit einem Faustschlag zu verletzten.

Gegen beide Akteure wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung bzw. Beleidigung eingeleitet.

Sollten Zeugen sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, so werden diese gebeten sich bei der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim zu melden.

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