Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit Personenschaden am Autobahnkreuz Mainz-Süd

Heidesheim (ots)

Am Freitag, den 10.04.2026 gegen 20:44 Uhr, kam es auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen im Bereich des Autobahnkreuz Mainz-Süd zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW. Die 37 jährige Fahrzeugführerin eines BMW geriet aus bislang unbekannten Gründen während der Fahrt ins Schleudern und touchierte infolgedessen zunächst die Betonschutzwand linksseitig der Fahrbahn und fuhr im Anschluss in die rechtsseitig der Fahrbahn befindliche Schutzplanke. Die Fahrerin und die drei weiteren Fahrzeuginsassen wurden teilweise durch den Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zwecks medizinischer Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Autobahn musste während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten des verunfallten Fahrzeugs zeitweise voll gesperrt werden. Zeugen, welche den Verkehrsunfall wahrgenommen haben und sachdienlich Angaben machen können, werden darum gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim in Verbindung zu setzen.

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