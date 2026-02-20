PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verdacht des räuberischen Diebstahls in Linienbus/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstagmorgen, 19.02.2026, gegen 07.20 Uhr wurde einer 52-jährigen Frau ihr Handy der Marke Redmi in einem Linienbus, der vom ZOB in Richtung Outlet-Center fuhr, entwendet. Der Tatverdacht richtet sich derzeit gegen ein Paar, welches ebenfalls im Bus mitfuhr. Dieses wollte an der Haltestelle Steinhauser Straße aussteigen. Der Busfahrer versuchte das Paar an der Haltestelle Steinhauser Straße bis zum Eintreffen der Polizei an der Flucht zu hindern und wurde von diesem angegriffen und hierbei leicht am Handgelenk verletzt. Das Paar konnte letztendlich aussteigen und sich in unbekannte Richtung entfernen. Das Paar wurde wie folgt beschrieben:

Männliche Person: ca. 30 Jahre alt, schätzungsweise 1,85 m groß, auffällig schmale Figur, trug schwarze Wollmütze mit unbekanntem Aufdruck, dass rechte Ohr war mit mehreren Ohrringen bestückt, scchmales, kantiges Gesicht, bekleidet mit schwarzer längerer Stoffjacke, sprach Hochdeutsch ohne Akzent und Dialekt

Weibliche Person: ca. um die 28 Jahre, ca. 1,60 m groß, schmale Figur, blond gefärbte, glatte nackenlange Haare, schmales, längliches Gesicht, mit heller, über die Taille reichende Jacke bekleidet, sprach flüssiges Deutsch, trug mehrere Ohrringe, eine Augenbraue oder Nase mit Piercing versehen

Wer kann Angaben zu den o. a. beschriebenen Personen machen? Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren