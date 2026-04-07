Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Motorradfahrer übersieht Stauende

A 61/Gundersheim (ots)

Am 07.04.2026 gegen 01:25 Uhr kam es in Richtung Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug auf der A 61 bei Worms-Mörstadt. Dieser war in die Mittelschutzplanke geprallt. Wir berichteten. Aufgrund der zeitaufwändigen Bergung und Aufräumarbeiten, die derzeit immer noch andauern, kam es zur Bildung eines Rückstaus. Gegen 12:27 befand sich das Stauende bei Gundersheim. Hier erkannte ein 44-jähriger Fahrer eines Kraftrades zu spät, dass der Verkehr vor ihm zum Stehen gekommen war. Er prallte mit seinem Kraftrad auf den PKW eines 36-jährigen Mannes, wurde über dessen Auto geschleudert und prallte mit dem Körper auf das Heck des LKW eine 45-Jährigen. Dabei hatte der Motorradfahre viel Glück im Unglück. Er wurde nur leicht verletzt. Sein Motorrad erlitt jedoch einen Totalschaden, den die Polizei auf 5.000 Euro schätzt. Der Biker wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Sein Kraftrad wurde abgeschleppt. Den Schaden am PKW des 36-Jährigen, der ebenso wie seine 42-jähirge Beifahrerin unverletzt blieb, schätzt die Polizei auf ca. 4.000 Euro. Am LKW entstand kein Sachschaden.

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