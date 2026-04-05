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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A61
Alleinunfall: Wohnanhänger löst sich von PKW - linke Fahrspur gesperrt

Münster-Sarmsheim (ots)

Am Sonntag, 05.04.2026, gegen 08:15 Uhr kam es auf der A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, Höhe Kilometer 292, zu einem Verkehrsunfall. Es wurde gemeldet, dass ein PKW seinen Wohnanhänger verloren habe und nun verunfallt wäre.

An der Unfallstelle konnte ermittelt werden, dass sich die Anhängerkupplung von dem Pkw des 46-jährigen Fahrzeugführers gelöst hatte. Ob es sich hierbei um ein technischen Defekt oder ob um einen Montagefehler handelt, ist derzeit noch unklar.

Der Wohnanhänger kollidierte zunächst mit der rechten Schutzplanke sowie mit dem eigenen Pkw, bevor er letztlich die Mittelschutzplanke touchierte. Der Anhänger musste anschließend abgeschleppt werden.

Für die Unfallaufnahme sowie für die Bergungsarbeiten des Abschleppunternehmens war für ca. anderthalb Stunden der linke Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeifließen.

Glücklicherweise wurde bei diesem Verkehrsunfall niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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