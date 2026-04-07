Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Enormer Rückstau nach Verkehrsunfallflucht an der Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg

Wörrstadt (ots)

Am 07.04.2026 gegen 15:40 Uhr kam es auf der BAB60 in Fahrtrichtung Darmstadt, an der Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Pkw habe an der Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg auf die Autobahn auffahren wollen. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die Hauptfahrbahn, schätzte er den Abstand zum auf der Hauptfahrbahn nachfolgenden Pkw falsch ein. Die 57-jährige Fahrerin des nachfolgenden Pkw musste daraufhin auf den linken Fahrstreifen ausweichen und prallte mit dem dort fahrenden Pkw zusammen. Der bislang unbekannte Pkw entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die 57-jährige wurde leicht verletzt. Ihr Pkw und der Pkw des 36-jährigen Fahrers auf der linken Spur, so wie die Mittelschutzplanke wurden beschädigt. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen dunkelblauen Pkw handeln. Die Polizei bittet nun um ihre Mithilfe. Wer kann Angaben zu dem Unfall oder dem flüchtigen dunkelblauen Pkw machen? Hinweise können an die

Polizeiautobahnstation Heidesheim

Budenheimer Weg 75 55262 Ingelheim am Rhein 06132/ 950-0

gerichtet werden.

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