PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A61 - Daxweiler; Auto überschlägt sich nach Verkehrsunfall

Daxweiler (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der BAB 61 gegen 15:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-jährige befuhr die Autobahn auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Nach dem Baustellenbereich bei Rheinböllen geriet die Frau mit ihrem PKW bei einem Überholvorgang ins Schleudern, prallte gegen einen PKW einer 75-jährigen auf der rechten Fahrspur und überschlug sich anschließend. Der PKW kam schlussendlich auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und durch einen Rettungswagen in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. An dem Opel Corsa der 25-jährigen entstand Totalschaden. Der Mercedes-Benz PKW der 75-jährigen erlitt ebenfalls durch den Verkehrsunfall einen hohen Sachschaden. Die Fahrerin blieb unverletzt. Zwecks Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn waren der linke und mittlere Fahrstreifen ca. 2 Stunden gesperrt, was zu einem erheblichen Rückstau im gesamten Baustellenbereich führte.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Pressestelle

Telefon: 06732 912-0
E-Mail: VD.Mainz@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 20:38

    POL-VDMZ: Enormer Rückstau nach Verkehrsunfallflucht an der Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg

    Wörrstadt (ots) - Am 07.04.2026 gegen 15:40 Uhr kam es auf der BAB60 in Fahrtrichtung Darmstadt, an der Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Pkw habe an der Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg auf die Autobahn auffahren wollen. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die Hauptfahrbahn, schätzte er den Abstand zum auf ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 15:16

    POL-VDMZ: Motorradfahrer übersieht Stauende

    A 61/Gundersheim (ots) - Am 07.04.2026 gegen 01:25 Uhr kam es in Richtung Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug auf der A 61 bei Worms-Mörstadt. Dieser war in die Mittelschutzplanke geprallt. Wir berichteten. Aufgrund der zeitaufwändigen Bergung und Aufräumarbeiten, die derzeit immer noch andauern, kam es zur Bildung eines Rückstaus. Gegen 12:27 befand sich das Stauende bei Gundersheim. Hier ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 06:40

    POL-VDMZ: Sattelzug prallt in Mittelschutzplanke

    A 61/Worms-Mörstadt (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 07.04.2026 gegen 01:25 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen in Höhe der Anschlussstelle Worms-Mörstadt. Dort verlor ein 77-Jähriger die Kontrolle über seinen mit Stahlteilen und einem Granulat beladenen Sattelzug und prallte in die Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug blieb nach dem Anprall an der Mittelschutzplanke nicht mehr fahrbereit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren