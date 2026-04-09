Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A61 - Daxweiler; Auto überschlägt sich nach Verkehrsunfall

Daxweiler (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der BAB 61 gegen 15:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-jährige befuhr die Autobahn auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Nach dem Baustellenbereich bei Rheinböllen geriet die Frau mit ihrem PKW bei einem Überholvorgang ins Schleudern, prallte gegen einen PKW einer 75-jährigen auf der rechten Fahrspur und überschlug sich anschließend. Der PKW kam schlussendlich auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und durch einen Rettungswagen in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. An dem Opel Corsa der 25-jährigen entstand Totalschaden. Der Mercedes-Benz PKW der 75-jährigen erlitt ebenfalls durch den Verkehrsunfall einen hohen Sachschaden. Die Fahrerin blieb unverletzt. Zwecks Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn waren der linke und mittlere Fahrstreifen ca. 2 Stunden gesperrt, was zu einem erheblichen Rückstau im gesamten Baustellenbereich führte.

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