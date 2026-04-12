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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A60 - Sperrung der Autobahn infolge eines Verkehrsunfalls mit Sachschaden

Heidesheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 2.56 Uhr auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen, in Höhe der Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg, zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug.

Der 65jährige Fahrzeugführer befuhr mit seiner 49jährigen Begleiterin in seinem PKW die A60 in Fahrtrichtung Bingen. In Höhe der Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg verlor der 65jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, querte den Einfädelungsstreifen nach rechts, touchierte die am Fahrbahnrand angebrachte Schutzplanke und wurde anschließend wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Durch den Aufprall gegen die Schutzplanke wurden das rechte Vorderrad abgerissen und weitere Teile der Fahrzeugfront stark beschädigt. Das Fahrzeug blieb quer zur Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und nachfolgende Fahrzeuge konnten rechtzeitig bremsen. Aufgrund des großen Schadensausmaßes, der verunreinigten Fahrbahn und für die Unfallaufnahme wurde die BAB in Fahrtrichtung Bingen für den Zeitraum von circa einer Stunde vollgesperrt und der Verkehr an der AS Lerchenberg in die nahen Ortslagen abgeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim

Telefon: 06132 950-0
E-Mail: pastheidesheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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