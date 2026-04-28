Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Motorroller entwendet

Zeugen gesucht

Höchst (ots)

Unbekannte entwendeten am Montag (27.4.), in der Zeit zwischen 7.30 und 15.00 Uhr, einen in der Bahnhofstraße abgestellten Motorroller.

Das motorisierte Zweirad vom Hersteller Piaggio hat das Versicherungskennzeichen 099 JME und war zuvor auf einem Sammelparkplatz abgestellt.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zum Verbleib des Motorrollers, werden gebeten, mit der Polizeistation in Höchst unter der Rufnummer 06163/941-0 Kontakt aufzunehmen.

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