Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Landes- und Stadtpolizei kontrollieren gemeinsam Zweiräder

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Rüsselsheim (ots)

Am Montag (27.04.), in der Zeit zwischen 09.00 und 15.30 Uhr, kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Verkehrskontrollgruppe der Polizeidirektion Groß-Gerau, unterstützt von zahlreichen Einsatzkräften verschiedener Stadtpolizeien, mit dem Schwerpunkt "Zweiräder" im Stadtgebiet Rüsselsheim insgesamt 71 Fahrzeuge. Darunter Pedelecs, E-Scooter, Krafträder und Fahrräder aber auch das ein oder andere Auto. Vorab wurden die Kontrollkräfte im Rahmen einer Aus- und Fortbildungsveranstaltung zum Thema "Zweiradkontrollen" ausführlich unterwiesen.

Insgesamt wurden anschließend 22 Ordnungswidrigkeiten wegen Gurtverstößen, Rotlichtverstößen, technischen Veränderungen an Fahrzeugen und verbotener Handynutzung festgestellt und entsprechend geahndet. Weiterhin erwarten acht Fahrzeugnutzer nun Anzeigen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und zwei Fahrer Ermittlungsverfahren, weil sie nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügten.

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