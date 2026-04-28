Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Fahrradcodierung auf neu gestaltetem Montmelianer Platz/Anmeldung erforderlich

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Höchst (ots)

Am Pfingstsonntag, den 24. Mai, bietet die Polizei in der Zeit zwischen 12.00 und 15.00 Uhr eine Fahrradcodierung auf dem neu gestalteten Montmelianer Platz an. Die Veranstaltung findet im Rahmen der offiziellen Einweihung des neuen Platzes in der Ortsmitte statt.

Für den reibungslosen Ablauf der Aktion ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Diese kann am Dienstag, 12. Mai 2026, zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr, telefonisch bei Polizeioberkommissarin Daniela Stummer unter der Rufnummer 06062/953-659 erfolgen.

Zur Codierung ist der Eigentumsnachweis und der Ausweis erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Achtung: Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

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