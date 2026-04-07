Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Böschungsbrand an der Bahnstrecke Hannover - Hamburg

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Celle (ots)

Am heutigen Dienstag um 14:08 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Böschungsbrand an der Bahnstrecke Hannover - Hamburg im Bereich Garßen alarmiert. Durch die Ortsfeuerwehren Garßen und Bostel mussten die Brände zunächst lokalisiert werden. Insgesamt lagen zwei Brandstellen vor. Die Brände konnten schnell unter Kontrolle gebracht werden, es brannten rund 400 m² Vegetation. Während der Löschmaßnahmen war die Bahnstrecke gesperrt.

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