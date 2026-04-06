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Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Pkw brennt in Altencelle in Vollbrand

FW Celle: Pkw brennt in Altencelle in Vollbrand
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Celle (ots)

Am Ostermontag um 0:00 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Pkw-Brand in den Bleckenweg alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte ein Fahrzeug auf dem Parkstreifen in einem Gewerbegebiet in Vollbrand. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr unter Atemschutz gelöscht.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Altencelle mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Celle
Stadtpressewart
Florian Persuhn
E-Mail: info@feuerwehr-celle.de
http://www.feuerwehr-celle.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell

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