Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Pkw brennt in Altencelle in Vollbrand

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Am Ostermontag um 0:00 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Pkw-Brand in den Bleckenweg alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte ein Fahrzeug auf dem Parkstreifen in einem Gewerbegebiet in Vollbrand. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr unter Atemschutz gelöscht.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Altencelle mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell