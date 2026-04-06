FW Celle: Pkw brennt in Altencelle in Vollbrand
Celle (ots)
Am Ostermontag um 0:00 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Pkw-Brand in den Bleckenweg alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte ein Fahrzeug auf dem Parkstreifen in einem Gewerbegebiet in Vollbrand. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr unter Atemschutz gelöscht.
Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Altencelle mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.
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