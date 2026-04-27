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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Vollbrand von 100 Heuballen ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Bickenbach (ots)

Ein Brand von circa 100 Heuballen, die in einer Scheune im Kohlweghof gelagert wurden, rief am Montagnachmittag (27.4.) gegen 13 Uhr Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Die Heuballen sowie die Scheune gerieten aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten sofort umfangreiche Löscharbeiten durch. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Schaden mehrere Zehntausend Euro. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzmaßnahmen dauern weiterhin an. Wie es zu dem Brand gekommen ist bedarf weiterer Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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