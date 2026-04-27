Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ruft Polizei auf den Plan

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich des Pfannmüllerwegs löste am Samstagabend (25.4.) gegen 21.20 Uhr einen größeren Polizeieinsatz aus.

Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei Männer im Alter von 28 und 37 Jahren aus einer Gruppe von mehreren Personen heraus körperlich attackiert worden sein. Der 37-Jährige soll hierbei auch mit einem Gegenstand gegen den Kopf geschlagen worden sein.

Die beiden Geschädigten erlitten bei der Auseinandersetzung Verletzungen an Kopf und den Beinen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung nach den Tätern, welche im Anschluss an die Tat unerkannt flüchteten, verlief bislang erfolglos.

Einer der Flüchtenden wird als etwa 20 Jahre alt, 1,80 m groß und schlank beschrieben. Er soll zudem kurze schwarze Haare und einen Oberlippenbart haben und zur Tatzeit mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Sporthose der Marke "Adidas" bekleidet gewesen sein.

Ein Zweiter soll etwa 20 bis 30 Jahre alt und von sportlicher Statur sein sowie einen Vollbart haben. Bekleidet war er mit einem blauen T-Shirt, einer schwarzen Hose und weißen Schuhen.

Das Kommissariat 43 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/9690 erreichbar.

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