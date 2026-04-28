Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: POL-DA: Bensheim: Mehrere Fahrer mit Verdacht auf Drogeneinfluss am Steuer/Polizei stoppt 95 Fahrzeuge

Bensheim (ots)

Die Verkehrssicherheitsarbeit zählt zu den Hauptaufgaben der Polizei in Südhessen. Im Rahmen eines Fortbildungstages am Montag (27.04.) führten 12 Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Bergstraße unter Anleitung erfahrener und bezüglich der Thematik "Drogen im Straßenverkehr" spezialisierter Kollegen des Polizeipräsidiums Südhessen, neben einer theoretischen Schulung am Vormittag, in der Zeit zwischen 13.00 und 18.00 Uhr eine entsprechende Kontrolle am Europaplatz durch. Dabei sollten die bei der Theorieveranstaltung vermittelten Inhalte angewandt werden.

Insgesamt stoppten die Ordnungshüter 95 Fahrzeuge und nahmen 132 Personen genauer unter die Lupe. Bei sieben Fahrern wurden Blutentnahmen durchgeführt, weil der Verdacht auf Rauschmittelbeeinflussung bestand. Unter anderem verlief bei einem 25 Jahre alten Autofahrer ein Drogenvortests positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis, drei Wagenlenker räumten gegenüber den Ordnungshütern den Konsum von Amphetamin bzw. Cannabis ein. Bei drei Fahrern zeigten sich Anzeichen auf den vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln, darunter auch bei einem Fahrschüler. In allen Fällen müssen die Ergebnisse der nun folgenden Blutuntersuchungen zeigen, ob sich die Verdachtsfälle bestätigen. Die Polizei leitete jeweils Ermittlungsverfahren ein.

Zudem waren vier Fahrer ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie einer mit einem gestohlenen E-Scooter unterwegs. Alle erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

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