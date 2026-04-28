Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Das kriminelle Handeln von bislang Unbekannten scheiterte, als sie versuchten in eine Arztpraxis in der Pützerstraße einzubrechen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich zwischen Donnerstagabend (23.4.) und Montagmorgen (27.4.) an einer dortigen Tür zu schaffen. Diese hielt dem Einbruchsversuch stand. Sie flüchteten im Anschluss unerkannt. Dennoch entstanden Schäden, die auf mehrere hundert Euro geschätzt werden.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

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