Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Vermisste Michaela S. nach rund einem Jahr tot aufgefunden

Kürten (ots)

Seit dem 20.04.2025 wurde die 29-jährige Michaela S. vermisst. Wir haben dazu erstmals am 25.04.2025 eine Pressemitteilung veröffentlicht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/6019964).

Sie hatte sich damals von ihrem vorübergehenden Aufenthaltsort in Kürten-Bechen in Richtung eines Waldgebietes entfernt. Trotz intensiver Such- und Ermittlungsmaßnahmen und einer Öffentlichkeitsfahndung ist die Vermisste nicht gefunden worden.

Am 29.03.2026 wurden durch einen Spaziergänger zufällig menschliche Überreste in einem Waldstück in Kürten-Herweg gefunden. Ein Gutachten der Rechtsmedizin Köln zur Feststellung der Identität ergab nun, dass es sich bei den Überresten um Leichenteile der Vermissten handelt. Somit gibt es die traurige Gewissheit, dass die Gesuchte verstorben ist.

Die bestehende Öffentlichkeitsfahndung wurde am heutigen Tag gelöscht und die Angehörigen sind informiert. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache werden gesondert geführt und dauern noch an.

Medienvertreter, die möglicherweise aktuell immer noch ein Bild der Vermissten im Internet veröffentlicht haben, werden um Löschung gebeten. (ct)

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