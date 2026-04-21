Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Falsche Bankmitarbeiter ergaunern fünfstelligen Betrag

Burscheid (ots)

Am vergangenen Sonntag (19.04.) erhielt ein Burscheider einen Anruf, bei dem sich der Anrufer als Mitarbeiter der Kreissparkasse Köln ausgegeben hat. Sogar die real existente Rufnummer der Bank wurde im Display des Mannes angezeigt.

Der Anrufer berichtete von angeblichen Unregelmäßigkeiten bei Abbuchungen vom Konto des Mannes. Durch die Verunsicherung ließ sich der Burscheider dazu verleiten, die pushTAN-App der Bank aufzurufen und mehrere Überweisungen zu bestätigen. Wenig später musste er feststellen, dass es zu Wertpapierverkäufen und einer Überweisung an ein fremdes Konto gekommen ist. Der Schaden belief sich zunächst auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich.

Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und die Bank wurde umgehend kontaktiert, um den Schaden möglichst noch zu begrenzen und Buchungen zu stornieren. Ob der Geschädigte sein gesamtes Geld zurückerhalten wird, war zunächst noch unklar.

Die Polizei warnt immer wieder vor dieser Betrugsmasche und appelliert erneut, keine persönlichen Daten an Unbekannte herauszugeben. Übergeben Sie auch niemals Bankkarten, Geld oder Wertsachen an Unbekannte, auch wenn diese sich als Boten oder Mitarbeiter einer Bank ausgeben. Bankangestellte würden Sie niemals telefonisch zur Herausgabe von Zugangsdaten auffordern oder einen Fernzugriff auf ihren privaten Rechner verlangen. Sollten Sie eine Beratung zu dieser oder ähnlicher Betrugsmaschen wünschen, stehen Ihnen unsere Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention jederzeit gerne per Telefon unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de zur Verfügung. (ct)

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