Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Einbruch in Handwerkerfahrzeug

Kürten (ots)

Am Montagmorgen (20.04.) ist durch einen Mitarbeiter ein Einbruch in ein Handwerkerfahrzeug festgestellt worden.

Zwischen Freitagnachmittag (17.04.) und Montagmorgen sind bislang Unbekannte in einen Transporter der Marke Opel eingedrungen, der in der Dr.-Edith-Weyde-Straße geparkt stand. Offenbar hatten die Täter das Schloss der Hecktür aufgebohrt und konnten so die Tür öffnen.

Sie entwendeten diverse Werkzeuge und Maschinen aus dem Laderaum, darunter Akkuschrauber, Winkelschleifer und verschiedene Sägen. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände soll nach einer ersten Schätzung im unteren vierstelligen Bereich liegen.

Es wurde eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich an das zuständige Kriminalkommissariat 3 zu wenden unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

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