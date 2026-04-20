Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Frau von E-Scooter angefahren

Bergisch Gladbach (ots)

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Konkret geht es um einen Vorfall, der sich bereits vergangenen Mittwoch (15.04.) in der Hauptstraße ereignet haben soll. Eine Frau hatte im Anschluss daran Anzeige erstattet.

Eine 26-jährige Bergisch Gladbacherin meldete sich am Donnerstag (16.04.) bei der Polizei. Sie gab an, am Vortag (15.04.) gegen 09:45 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs gewesen zu sein. Laut ihrer Aussage wollte sie in ihren geparkten Pkw einsteigen, als sie plötzlich ein Mann auf dem Geh- und Radweg erfasste, der auf einem E-Scooter unterwegs war.

Die Frau stürzte zu Boden. Der Fahrer erkundigte sich zwar kurz nach ihrem Gesundheitszustand, fuhr danach aber weiter. Die Frau suchte danach eine Ärztin auf, die eine Verletzung am Fuß feststellte. Im Laufe des Abends kamen weitere Schmerzen in Arm, Rücken und Kopf hinzu.

Die Frau beschreibt den Fahrer des E-Scooters folgendermaßen: Circa 175 cm groß und zwischen 35 und 45 Jahre alt. Der Mann habe gebrochenes Deutsch gesprochen und habe einen dunklen Hauttyp.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Zusammenstoß gesehen haben, als auch den Fahrer des E-Scooters, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (bw)

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