Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Tresor mit umfangreichem Inhalt von drei Tätern in VW Passat abtransportiert - Zeugenaufruf

Bergisch Gladbach (ots)

Am vergangenen Freitagvormittag (17.04.) ist es im Langemarckweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Gegen 10:50 Uhr sind bislang Unbekannte nach bisherigen Erkenntnissen gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie hebelten ein Wohnzimmerfenster auf und gelangten so in das Objekt.

Sie entwendeten einen Tresor, in dem sich Wertgegenstände mit einem vorläufig geschätzten Gesamtwert in bis zu sechsstelliger Höhe befanden. Anhand von Aufnahmen einer Überwachungskamera konnte ermittelt werden, dass es sich vermutlich um drei Täter gehandelt hat. Sie entfernten sich mit einem silberfarbenen Pkw, vermutlich VW Passat, mit Stufenheck. Besonders auffallend war, dass sich die Täter wegen des Tresors im Kofferraum mit offenstehender Heckklappe vom Tatort entfernt haben. Sie sollen in Richtung Reuterstraße gefahren sein und wurden dabei höchstwahrscheinlich von Zeugen gesehen.

Die Täter können nach Sichtung der Videoaufnahmen wie folgt beschrieben werden:

Der Fahrer des Tatfahrzeugs war schlank und hatte schwarze Haare. Er trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze Jacke, eine helle lange Hose und schwarze Schuhe. Der zweite Täter war ebenfalls schlank, trug ein dunkles T-Shirt, eine schwarze Jacke, eine schwarze Kappe mit weißer Aufschrift, eine helle Hose, weiße Schuhe sowie Handschuhe. Der dritte Täter war auch schlank, trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze Jacke, eine schwarze Kappe mit weißer Aufschrift, eine dunkelblaue Jeans und weiße Schuhe.

Das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wenn Sie Angaben zu den drei Tätern oder dem Tatfahrzeug machen können, wenden Sie sich bitte umgehend telefonisch an das Kriminalkommissariat 2 unter Tel. 02202 205-0 oder an die nächstgelegene Polizeidienststelle. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell