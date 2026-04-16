Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
POL-RBK: Burscheid - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Sikander S. wohlauf zurück
Burscheid (ots)
Heute Morgen hat die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach dem 13-jährigen Sikander S. aus Burscheid gebeten. Der Junge galt seit dem 07.04. als vermisst:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/6256556
Wie nun bekannt wurde, kehrte der 13-Jährige am heutigen Tag eigenständig in die Einrichtung in Burscheid zurück. Die Fahndung kann somit eingestellt werden.
Wir bitten Medienvertreter/-innen, die ein Foto von Sikander veröffentlicht haben, um Löschung. Vielen Dank für die Hilfe bei der Suche. (ch)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de
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