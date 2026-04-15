Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Rösrath (ots)

Gestern (14.04.) hat sich ein 42-jähriger Bergisch Gladbacher schwer verletzt. Er war zuvor mit seinem Pkw auf der Hofferhofer Straße unterwegs. Es gibt Hinweise, dass der Gladbacher die Kontrolle über seinen Pkw wegen zu hoher Geschwindigkeit verloren hatte.

Eine Pkw-Fahrerin befuhr gegen 09:50 Uhr die Hofferhofer Straße in Fahrtrichtung Hoffnungsthal. Hinter ihr befand sich ein Pkw der Marke Ford. Die Frau gab später an, dass ihr der Fahrer des Ford dicht aufgefahren sei und gedrängelt habe. Nach ihren Angaben fuhr sie mit erlaubten 70 Stundenkilometern. Kurz nach der Ortschaft Stöcken habe sie der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit überholt. Danach habe sie ihn zunächst aus den Augen verloren. Kurze Zeit später sah sie den beschädigten Ford auf einer Wiese stehen. Zusammen mit einem weiteren Zeugen half die Frau dem Pkw-Fahrer und informierte den Rettungsdienst und die Polizei.

Der Pkw des Bergisch Gladbachers wies erhebliche Schäden auf. Zudem fanden die Beamten in einer Kurve ein überfahrenes Verkehrszeichen und einen beschädigten Baum vor.

Nach bisherigen Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer, ein 42-Jähriger aus Bergisch Gladbach, zu schnell auf der Hofferhofer Straße unterwegs gewesen war. Er verlor danach in einer Linkskurve die Kontrolle und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Baum. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Pkw und wurde auf eine angrenzende Wiese geschleudert.

Der Fahrer des verunfallten Pkw wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Schaden an seinem Pkw beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Wert.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg hat die Ermittlungen aufgenommen. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell