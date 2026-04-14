Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Gartengeräte und Werkzeugkiste entwendet

Leichlingen (ots)

Am Montagmorgen (13.04.) wurde die Polizei gegen 06:00 Uhr zu seiner Grünflächenfirma im Further Weg gerufen. Der Bauleiter der Firma machte Angaben über einen Diebstahl aus einem Lagerraum sowie einem seiner Firmenfahrzeuge.

Ein Mitarbeiter habe das Firmengelände zuletzt am Samstag (11.04.) gegen 14:15 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen. Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen unbekannte Täter eine Scheune auf, die als Lagerraum genutzt wird. Daraus entwendeten sie diverse Gartengeräte mit einem Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich. Zudem wurden zwei Transporter aufgebrochen, die auf einer Stellfläche auf dem Firmengelände standen. Aus einem der Fahrzeuge wurde eine Werkzeugkiste entwendet.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 in Burscheid zu wenden. (ch)

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