Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Mittelkonsole aus BMW in Schildgen ausgebaut

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Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstag (11.04.) meldete der Besitzer eines weißen BMW einen Diebstahl aus seinem Pkw. Laut seinen Angaben hatte er das Fahrzeug zuvor am Freitagabend (10.04.) gegen 20:40 Uhr vor einem Garagenhof in der Max-Planck-Straße in Schildgen abgestellt und verschlossen.

Wie sich die Täter Zugang zum BMW verschaffen konnten, ist bislang noch unklar. Der Innenraum des Fahrzeugs wurde zunächst durchsucht. Anschließend bauten die Täter die Armatur, das Display sowie die Bedieneinrichtung der Mittelkonsole aus. Darüber hinaus wurden zwei Jacken sowie ein Laptop inklusiver schwarzer Stofftasche entwendet, die sich auf der Rückbank des BMW befanden.

Es wurde eine Anzeige wegen Diebstahls aus Kraftfahrzeugen aufgenommen. Zeugen, die möglicherweise im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges im Umkreis der Max-Planck-Straße gesehen haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 in Bergisch Gladbach zu wenden. (ch)

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