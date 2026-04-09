Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Radfahrerin beim Abbiegen übersehen und leicht verletzt

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (08.04.), gegen 16:15 Uhr, ist es auf der Kölner Straße im Ortsteil Kaule zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein unfallbeteiligter Pkw entfernte sich nach dem Unfall und wird nun vom Verkehrskommissariat gesucht.

Eine Radfahrerin befuhr nach eigenen Angaben einen parallel zur Kölner Straße verlaufenden Radweg. An der Einmündung Kaule bogen die Radfahrerin sowie ein Kraftfahrzeugführer zeitgleich nach rechts ab. Dabei übersah der Kraftfahrzeugführer nach bisherigen Erkenntnissen die Radfahrerin, wodurch diese stark abbremste und zu Fall kam. Es kam nicht zu einer Kollision zwischen Pkw und Fahrrad. Der Kraftfahrzeugführer in seinem Pkw, der grau oder blau gewesen sein soll, entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Wer Hinweise zum gesuchten Pkw geben kann oder den Hergang beobachtet hat, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell