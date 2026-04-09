PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Radfahrerin beim Abbiegen übersehen und leicht verletzt

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (08.04.), gegen 16:15 Uhr, ist es auf der Kölner Straße im Ortsteil Kaule zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein unfallbeteiligter Pkw entfernte sich nach dem Unfall und wird nun vom Verkehrskommissariat gesucht.

Eine Radfahrerin befuhr nach eigenen Angaben einen parallel zur Kölner Straße verlaufenden Radweg. An der Einmündung Kaule bogen die Radfahrerin sowie ein Kraftfahrzeugführer zeitgleich nach rechts ab. Dabei übersah der Kraftfahrzeugführer nach bisherigen Erkenntnissen die Radfahrerin, wodurch diese stark abbremste und zu Fall kam. Es kam nicht zu einer Kollision zwischen Pkw und Fahrrad. Der Kraftfahrzeugführer in seinem Pkw, der grau oder blau gewesen sein soll, entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Wer Hinweise zum gesuchten Pkw geben kann oder den Hergang beobachtet hat, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 09:59

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Spendensammler versuchen Senior zu bestehlen

    Bergisch Gladbach (ots) - Am gestrigen Mittwoch (08.04.) versuchten zwei bislang unbekannte Männer einen Senior im Bergisch Gladbacher Stadtteil Lustheide zu bestehlen. Unter dem Vorwand Spenden zu sammeln, klingelte gegen 11:00 Uhr ein unbekannter Mann an der Haustür in der Straße Im Hag. Nachdem der Senior eine Spende ablehnte, bat der Mann unter dem Vorwand ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 09:13

    POL-RBK: Wermelskirchen - Toyota vor Mehrfamilienhaus entwendet

    Wermelskirchen (ots) - Am Mittwochmorgen (08.04.) meldete der Besitzer eines Pkw der Marke Toyota den Diebstahl seines Fahrzeugs. Nach seinen Angaben hatte er das Fahrzeug zuletzt am Vortag (07.04.) gegen 20:00 Uhr auf seinem Privatparkplatz neben dem Mehrfamilienhaus in der Frohntaler Straße gesehen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen, seit Oktober 2024 zugelassenen, Toyota RAV4 mit dem amtlichen ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 08:36

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Mini-Fahrerin flüchtet vor der Polizei

    Bergisch Gladbach (ots) - Polizisten des Verkehrsdienstes beabsichtigten gestern Mittag (08.04.) einen Pkw der Marke Mini einer anlassbezogenen Verkehrskontrolle zu unterziehen, nachdem die Fahrerin während der Fahrt verbotenerweise ihr Mobiltelefon benutzt hatte. Die Fahrerin missachtete Anhaltezeichen und versuchte zu flüchten. Gegen 12:45 Uhr fiel den Beamten der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren