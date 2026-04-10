Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schmuck bei Einbruch in Einfamilienhaus gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte sind gestern (09.04.) in ein Einfamilienhaus im Salamanderweg im Stadtteil Frankenforst eingebrochen, in dem sie mit einem noch unbekannten Werkzeug eine Terrassentür aufgehebelt hatten.

Das Haus wurde am gestrigen Tag, im Zeitraum zwischen 09:25 Uhr 12:50 Uhr, von bislang unbekannten Tätern aufgesucht.

Als die Hausbesitzerin nach Hause kam, stellte sie den Einbruch fest. Offenbar wurden mehrere Räume im Erd- und Obergeschoss durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck mit einem Wert im mittleren dreistelligen Bereich gestohlen.

Ein Nachbar wusste zu berichten, dass er vormittags gegen 10:30 Uhr zwei ihm unbekannte Frauen beobachtet hatte, die aus Richtung des Hauses gekommen waren. Seinen Angaben nach waren beide circa 20 Jahre alt, trugen gepflegte Kleidung, weiße Jacken, braune Handtaschen und waren augenscheinlich südländischer Herkunft.

Ob diese beiden Frauen mit der Tat im Zusammenhang stehen, konnte bislang noch nicht eindeutig geklärt werden. Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensicherung am und im Tatobjekt veranlasst.

Wenn Sie sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch geben können, wenden Sie sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

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