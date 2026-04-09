Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Spendensammler versuchen Senior zu bestehlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch (08.04.) versuchten zwei bislang unbekannte Männer einen Senior im Bergisch Gladbacher Stadtteil Lustheide zu bestehlen.

Unter dem Vorwand Spenden zu sammeln, klingelte gegen 11:00 Uhr ein unbekannter Mann an der Haustür in der Straße Im Hag. Nachdem der Senior eine Spende ablehnte, bat der Mann unter dem Vorwand Tabletten einnehmen zu müssen, um ein Glas Wasser. Der Senior ließ ihn daraufhin herein. In der Küche des Hauses verwickelte der Mann den Hausbewohner in ein Gespräch. Nach einiger Zeit kam dem Senior die Situation komisch vor, sodass er den Mann aufforderte, das Haus wieder zu verlassen.

Da er weiterhin ein ungutes Gefühl hatte, ging der Senior daraufhin durch sein Haus und entdeckte einen zweiten unbekannten Mann in seinem Schlafzimmer. Dieser hatte bereits mehrere Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Auf Ansprache entgegnete der Mann, er suche nur seinen Freund. Daraufhin flüchtete er aus dem Haus und lief in Richtung der Straße In der Auen.

Der Senior beschrieb den Mann an der Haustür als ungefähr 1,60 m bis 1,65 m groß und kräftig. Er hatte schwarze Haare, einen dunklen Bart und trug dunkle Kleidung. Zudem hatte er eine Spendenliste in der Hand. Der zweite Mann im Schlafzimmer war ungefähr 1,80 m bis 1,85 m groß und schlank. Auch er hatte schwarze Haare und trug dunkle Kleidung, darunter eine schwarze Jacke.

Nach bisherigen Erkenntnissen machten die Täter keine Beute. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen des versuchten Diebstahls auf und bittet Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Männern geben können, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (ch)

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