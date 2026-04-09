Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Toyota vor Mehrfamilienhaus entwendet

Wermelskirchen (ots)

Am Mittwochmorgen (08.04.) meldete der Besitzer eines Pkw der Marke Toyota den Diebstahl seines Fahrzeugs. Nach seinen Angaben hatte er das Fahrzeug zuletzt am Vortag (07.04.) gegen 20:00 Uhr auf seinem Privatparkplatz neben dem Mehrfamilienhaus in der Frohntaler Straße gesehen.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen, seit Oktober 2024 zugelassenen, Toyota RAV4 mit dem amtlichen Kennzeichen GL-KA2819 und einem Gesamtwert im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Pkw verfügt über ein dunkles Dach. In dem Fahrzeug haben sich zum Zeitpunkt des Diebstahls zwei Kindersitze befunden.

Laut Angaben des Besitzers hatte er das Fehlen seines Fahrzeuges gegen 08:00 Uhr bemerkt. Als er daraufhin in seiner Kfz-App nachschaute, habe er gesehen, dass er gegen 04:12 Uhr eine Mitteilung erhalten hatte. Somit könnte der Diebstahl möglicherweise um diese Uhrzeit stattgefunden haben.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und schrieb den Toyota zur Fahndung aus. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Pkw geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 in Burscheid zu wenden. (ch)

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