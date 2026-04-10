Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Aufmerksame Zeugin meldet alkoholisierte Pkw-Fahrerin

Burscheid (ots)

Gestern Morgen (09.04.) rief eine aufmerksame Zeugin gegen 09:15 Uhr die Polizei, nachdem eine mutmaßlich alkoholisierte Kundin nach ihrem Einkauf in einer Tankstelle in der Höhestraße in einen Pkw der Marke Ford gestiegen und losgefahren ist.

Nur wenige Minuten später und wenige hundert Meter von der Tankstelle entfernt, konnte die 60-jährige Fahrerin aus Burscheid von der Polizei angetroffen und kontrolliert werden.

Nach einer Belehrung durch die Polizisten gab sich die Burscheiderin mit einem Atemalkoholtest einverstanden. Das Ergebnis ergab einen Wert von rund 1,1 Promille und lag damit im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Zwecks Blutprobenentnahme brachten die Polizisten die 60-Jährige in ein Krankenhaus.

Der Führerschein der Burscheiderin wurde durch die Polizei beschlagnahmt und die Weiterfahrt wurde ihr vorerst untersagt. Auf die 60-Jährige kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. (ch)

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