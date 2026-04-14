Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Einbrüche in zwei Kirchen

Odenthal (ots)

Unbekannte sind in zwei Kirchengebäude in Odenthal eingebrochen. Dabei entwendeten sie aus einem Tresor einer Kirche die Einnahmen der Kollekten seit Ostern.

Gestern Morgen (13.04.), gegen 09:15 Uhr, rief ein Mitarbeiter einer Kirche die Polizei. Er hatte zuvor die Kirche in der Altenberger-Dom-Straße aufgeschlossen. Danach stellte er fest, dass ein Tresor in der Kirche geöffnet war. In dem Tresor hatten sich die Einnahmen aus den Kollekten seit Ostern befunden.

Vor Ort stellte die Polizei fest, dass die unbekannten Täter den Schließzylinder einer Zugangstür zur Kirche aufgebrochen hatten. Nach bisherigem Ermittlungsstand muss sich der Einbruch zwischen Sonntagabend, 18:30 Uhr, und Montagmorgen, 09:00 Uhr, ereignet haben.

Ebenfalls gestern (13.04.) wurde die Polizei zu einer weiteren Kirche in Odenthal gerufen. Gegen 18:30 Uhr war ein Mitglied des Kirchenchores erschienen. Dabei fiel ihm auf, dass zwei Türen der Kirche im Kirchweg Schäden aufwiesen. In der Sakristei der Kirche waren diverse Schubladen, Kommoden und ein Tresor durchwühlt worden. Was dabei entwendet wurde, wird derzeit noch geprüft. Den unbekannten Tätern war der Zugang in die Kirche durch das Aufhebeln einer Holztür gelungen.

Die Polizei nahm in beiden Fällen eine Strafanzeige auf und veranlasste die Spurensicherung. Wer verdächtige Beobachtungen im Umfeld der beiden Kirchengebäude gemacht hat, meldet sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

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