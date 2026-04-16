Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Vermisstenfahndung - Suche nach 13-jährigem Sikander S.

Burscheid (ots)

Seit letzter Woche Dienstag (07.04.) wird Sikander S. aus einer Einrichtung in Burscheid vermisst. Der 13-Jährige war in der Vergangenheit schon mehrfach, auch über mehrere Tage, abgängig. Er ist nicht auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen.

Sikander hält sich überwiegend in Leverkusen-Opladen am Bahnhof und der Innenstadt sowie in Köln auf. Erste Ermittlungen verliefen bislang ohne Erfolg, weshalb nun öffentlich nach dem Jungen gesucht wird. Der Vermisste ist ungefähr 1,55m groß, schlank und hat schwarze Haare sowie braune Augen. Möglicherweise ist er mit einer schwarzen Jacke und einer grauen Jogginghose bekleidet. Ein Foto von Sikander ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/200890

Wer den 13-Jährigen gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich an unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 1 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell