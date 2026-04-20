Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Hydraulikwerkzeuge aus Feuerwehrfahrzeug gestohlen

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Leichlingen (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in das Gebäude der Feuerwehr Leichlingen in der Straße Am Wallgraben eingebrochen. Dabei entwendeten sie hochwertige Hydraulikwerkzeuge aus einem Feuerwehrfahrzeug mit einem Wert im mittleren fünfstelligen Bereich.

Mitarbeiter der Feuerwehr informierten gestern Morgen (19.04.) gegen 09:00 Uhr die Polizei. Ein Fenster der Fahrzeughalle war beschädigt. Zudem fehlten hochwertige Hydraulikwerkzeuge eines Feuerwehrfahrzeuges. Mitglieder des Löschzuges der Feuerwehr Leichlingen waren am Samstagabend (18.04.) noch bis 23:00 Uhr in dem Gebäude. Am nächsten Morgen bemerkten sie den Einbruch.

Die unbekannten Täter hatten zuvor einen Metallzaun aufgebrochen, um über einen Hinterhof auf das Gelände zu kommen. Danach schlugen sie eine Scheibe der Fahrzeughalle ein und gelangten hinein. Anschließend öffneten sie das Rolltor eines Feuerwehrfahrzeugs und entwendeten Hydraulikwerkzeuge.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und veranlasste die Spurensicherung.

Wer verdächtige Beobachtungen rund um das Gebäude der Feuerwehr gemacht hat, meldet sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

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