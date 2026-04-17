Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Mehrere Diebstähle in der Straße Grünscheid

Leichlingen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (16.04.) wurde die Polizei mehrfach nach Leichlingen in die Straße Grünscheid gerufen.

Zunächst meldete der Besitzer eines Transporters der Marke VW gegen 07:00 Uhr einen Diebstahl aus seinem Firmenwagen. Das Fahrzeug wurde am Vorabend (15.04.) gegen 18:00 Uhr am Straßenrand geparkt und verschlossen. Unbekannte Täter schlugen die Glasscheibe der Kofferraumklappe ein und entwendeten diverse Geräte und Akkus. Zudem lagen mehrere Gegenstände auf dem unmittelbar am Straßenrand angrenzenden Feld. Laut Aussagen des Besitzers befanden sich die Gegenstände vorher ebenfalls in dem Transporter.

Der Wert der entwendeten Ware wird derzeit auf mehrere tausend Euro geschätzt. Laut Angaben eines Zeugen war dieser in der Nacht gegen 01:00 Uhr noch in der Straße unterwegs und hatte keine Beschädigungen an der Kofferraumklappe feststellen können. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 3 in Burscheid dauern weiterhin an.

Um 10:15 Uhr bemerkten Bewohner eines Einfamilienhauses den Diebstahl eines Fahrrades aus ihrem Keller. Unbekannte Täter hatten zuvor die rückwärtig gelegene Tür zum Keller aufgehebelt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Specialized S-Works Stumpjumper Evo mit rosafarbenen Griffen. Zudem verschafften sich die Täter augenscheinlich ebenfalls Zugang zu einer Gartenlaube. Aus dem Inneren wurden eine Kreissäge der Marke Makita und eine Kappsäge der Marke Festool entwendet.

Laut Aussagen eines Hausbewohners hatte er den Diebstahl am Vorabend (15.04.) gegen 22:00 Uhr noch nicht bemerkt. Der Wert der entwendeten Ware wird derzeit auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Gegen Mittag wurde die Polizei ein drittes Mal in die Straße Grünscheid gerufen. Dortige Hausbewohner meldeten gegen 12:00 Uhr einen versuchten Diebstahl aus ihrer Garage.

Die Polizisten konnten mehrere Beschädigungen in Form von Hebelmarken an einer Garagentür feststellen. Augenscheinlich gelang es den Tätern jedoch nicht, die Tür zu öffnen.

Die Polizei nahm in allen drei Fällen jeweils eine Strafanzeige auf. Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges im Umkreis der Straße Grünscheid beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

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