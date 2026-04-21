Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen

Overath (ots)

In seinem Rucksack befanden sich eine halbvolle Flasche Gin und mehrere geleerte Biermischgetränke. Trotzdem fuhr 28-Jähriger aus Overath-Heiligenhaus mit seinem Fahrrad.

Gestern Nachmittag (20.04.), gegen 17:40 Uhr, rief ein Mann die Polizei. Ihm war zuvor ein Fahrradfahrer auf einem Supermarktparkplatz an der Olper Straße in Untereschbach aufgefallen. Der Fahrradfahrer machte auf den Zeugen einen stark alkoholisierten Eindruck. Er habe sich kaum auf dem Fahrrad halten können und sei in Schlangenlinien unterwegs gewesen. Der Fahrradfahrer kaufte sich eine Dose Bier und fuhr danach weiter. Der Zeuge verließ in seinem Pkw den Parkplatz und fuhr auf die Sportplatzstraße. Im Rückspiegel sah er erneut den Fahrradfahrer. Dieser sei mehrfach beinahe gestürzt und überfuhr eine rote Ampel.

Die Polizei traf den Fahrradfahrer kurze Zeit später an der Olper Straße an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Der Fahrradfahrer, ein 28-Jähriger aus Overath-Heiligenhaus, führte einen Rucksack mit sich. Darin befanden sich eine halbvolle Flasche Gin und mehrere geleerte Biermischgetränke. Die Polizei nahm ihn mit in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Ihm wurde das Führen von Kraftfahrzeugen und Fahrrädern bis zu seiner Ausnüchterung untersagt. Gegen den 28-Jährigen wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. (bw)

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