Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unter Drogeneinfluss mit umgebautem Pedelec unterwegs

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montagnachmittag (20.04.) kontrollierten Polizeibeamte des Verkehrsdienstes auf der Bensberger Straße in Lückerath einen Mann auf einem Pedelec. Dieser war gegen 17:00 Uhr in Fahrtrichtung Gladbacher Straße unterwegs und erreichte auf gerader Strecke eine Geschwindigkeit von etwa 30 km/h, ohne dabei in die Pedale treten zu müssen. Es entstand der Verdacht, dass das Zweirad über einen Gasgriff am Lenker beschleunigt werden konnte.

Während der Kontrolle gab der 51-jährige Bergisch Gladbacher an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und bestätigte zudem, dass sich das Pedelec tatsächlich über einen Griff steuern ließ. Der Beschuldigte wurde daraufhin mit dessen Einverständnis durchsucht. Dabei konnten die Beamten eine Dose mit weißem Pulver auffinden. Ein durchgeführter Drogenvortest bei dem 51-Jährigen fiel positiv auf Amphetamine aus.

In einem nahegelegenen Krankenhaus wurde dem Mann wenig später eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss zu. (ch)

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