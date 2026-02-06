Polizei Paderborn

POL-PB: Kind stolpert und gerät mit Fuß unter Reifen eines Busses - schwerverletzt

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Unfall an der stadtauswärts führenden Bushaltestelle der Bahnhofstraße in Paderborn hat sich am frühen Donnerstagnachmittag, 05. Februar, ein zwölfjähriges Kind schwere Verletzungen zugezogen.

Das Mädchen war gegen 13.50 Uhr an der Bordsteinkante ins Stolpern geraten, als ein Linienbus einfuhr. Sie trat mit einem Fuß auf die Fahrbahn und geriet unter einen Reifen des Busses. Umstehende Fahrgäste leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst, der das Kind in ein Paderborner Krankenhaus brachte. Am Bus entstand kein Sachschaden.

