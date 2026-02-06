PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Bürgertelefon der Polizei: Präventionstipps zur Sicherheit im Internet - Kostenfreie Beratung

Paderborn (ots)

Der weltweite jährliche Safer Internet Day (SID) findet am 10.Februar 2026 bereits zum 23. Mal statt. Das Motto lautet in diesem Jahr: Intelligente Technologie, sichere Entscheidungen - Erkundung des sicheren und verantwortungsvollen Einsatzes von KI.

Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn bietet an diesem Tag eine telefonische Beratung zum Thema "Sicherheit im Internet" an. Von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr stehen Kriminalhauptkommissarin Simone Höing und Kriminalhauptkommissar Dietmar Kluthe zur Verfügung, um Fragen rund um das Thema digitale Sicherheit zu beantworten. Das Beratungsangebot richtet sich an alle, die mehr über den sicheren Umgang im Internet und die Vermeidung von Cyberrisiken erfahren möchten.

Vom Schutz vor Phishing-Attacken, Cyber Trading über Passwortsicherheit bis hin zu Verantwortung im Umgang mit sozialen Medien - die Kolleginnen und Kollegen des Kommissariats Prävention/Opferschutz erklären, wie man sich sicher und selbstbewusst im digitalen Raum bewegt.

Interessenten können sich telefonisch unter der Nummer 05251-306 3900 melden und ihre Fragen stellen. Kriminalhauptkommissarin Simone Höing und Kriminalhauptkommissar Dietmar Kluthe sind während des gesamten Beratungszeitraumes erreichbar und geben wertvolle, praxisorientierte Tipps, die einfach umzusetzen sind.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

